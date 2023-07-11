تشميع مصنع غير مرخص لتقليد علامة تجارية لشركة عالمية بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة للمرور على الأنشطة التي تدار بدون ترخيص بعيداً عن أعين الرقابة، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.

وكانت قد وردت معلومات إلى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، مدعمة بتحريات من الرقابة الإدارية عن وجود مصنع يدار بدون ترخيص ويقوم بتقليد علامة تجارية لشركة عالمية مشهورة وعليه صدرت تعليمات فورية بتشكيل حملة، ضمت مدير الرقابة بالمديرية والرقابة التجارية برفقة مفتشي المديرية و بالاشتراك مع مجلس مدينة مركز طنطا وذلك لتفقد الحالة التموينية وضبط المصنع المخالف بناحية مركز طنطا.

أسفرت الحملة عن رصد المصنع حتى تم فتحه والدخول للمكان وبالتفتيش داخل المكان تم ضبط كميات من مرقة دجاج تبلغ مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثون قطعة مرقة دجاج، وعدد ٢ مليون علبة مرقة دجاج فارغة وعدد الفان كرتونة فارغة وعدد خمسة ماكينات تغليف وعدد ماكينة فرن، وجميع المضبوطات ضبطت داخل مصنع غير مرخص مخالفا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لإدارة مكان بدون ترخيص من الجهات المختصة و مقلدا للعلامة التجارية مخالفا للقانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وذلك بهدف غش جمهور المستهلكين مخالفا للقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وتم أخذ عينات من جميع المضبوطات بمعرفة مفتشي ادارة الرقابة التجارية لإرسالها للمعامل المركزية للتحليل وكذا ارسالها إلى نقطة الاتصال والحماية الفكرية بوزارة التموين لفحصها ومقارنتها بالعلامة الأصلية وتم التحفظ على تلك الكميات بداخل المصنع وتم تشميع المصنع من الخارج بعد فصل التيار الكهربائي والمياه بواسطة مجلس مدينة مركز طنطا وأخذ إقرار على صاحب المصنع بالتشميع وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابه المختصة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن المديرية تواصل بذل جهودها لضبط المخالفين والأنشطة التي تدار بدون ترخيص والتي تقوم بغش المواطنين وتسبب لهم الضرر بدائرة المحافظة.