أمين الفتوى: الطلاق البدعى أمر غير لائق (فيديو)

قال د. محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق فى فترة الحيض أو فى طهر جامعها به، يقع وهذا ما عليه جماهير علماء الأمة لو قصده الزوج، أو قال نعم قصدته أو كان الطلاق موثقًا.

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "الطلاق فى فترة الحيض اسمه الطلاق البدعى، فى بعض الناس بتعتقد إن حديث سيدنا النبي لما يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تَحيض فتطهُر، فإن بدا له أن يُطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فهدف سيدنا النبي محمد فى هذا الحديث إنه يخلى ابن عمر يفكر فى الطلاق، وأن يقلل فترة العدة على الزوجة".

واستكمل: "الطلاق البدعى أمر غير لائق، لكن لا يترتب عليه عدم وقوع الطلاق".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=qF41wD7IXDU