بعد تعرضه لحريق.. إخلاء مستشفى سيدى سالم ونقل المرضى

أكد مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، أنه قد تم قطع الكهرباء بالكامل إثر تعرضه لحريق محدود بسبب ماس كهربائي، وأنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات بين المرضى أو المترددين على المستشفى بسبب الحريق.

وكشف المصدر، خلال تصريحات لـ"الدستور"، أنه يجري حاليًا إخلاء المستشفي من المرضي بعد قطع التيار الكهربائي عن المستشفى بسبب الحريق، لافتًا إلى أنه جار التنسيق مع عدد من المستشفيات الخاصة والحكومية الأخرى من أجل استقبال المرضي هناك لحين عودة الأوضاع لطبيعتها.

وفي ذات السياق، قال رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، لـ"الدستور": بالفعل نشب حريق بمستشفي سيدي سالم المركزي بسبب ماس كهربائي وعلى الفور تم التعامل معه وإخماد الحريق بعد ما يقرب من 10 دقائق ولم يسفر عن أي حالات وفاة للمرضي بالمستشفي، فيما قمنا بنقل عدد من المرضي الذين كانوا يتلقون العلاج بالمستشفي علي الفور للمستشفيات المجاورة لحين استقرار الوضع بمستشفي سيدي سالم.