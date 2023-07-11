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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين نموذج لاستعراض ريادة مصر الفنية

نيفين الكيلاني وزيرة
نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

قالت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة حرصت على أن تضم مشاركتها في مهرجان العلمين العديد من الفنون التي تعكس تنوع الثقافات وتعزز التواصل والتفاهم المشترك.

أضافت نيفين خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لإطلاق الدورة الأولى لمهرجان العلمين: "نسعى جاهدين لتقديم محتوى ذي جودة عالية وإبهار للحضور بما نقدمه، فنحن نؤمن بأهمية الفن للحياة وتعزيز التفاهم والترابط ونأمل أن تستمتعوا بكل لحظة بالمهرجان الذي يمثل استعراضًا لريادة مصر الثقافية والفنية".

مهرجان العلمين يمثل التنوع والإبهار

وتابعت أن المهرجان يمثل التنوع والإبهار في تقديم الفعاليات بأضخم حدث في الشرق الأوسط بالموسم الصيفي على أرض المدينة الساحرة التي ولدت عملاقة، حيث لها تاريخ طويل وممتد، ومن المنتظر أن يشارك بالمهرجان أفضل الفنانين والموسيقيين في شتى المجالات مما يجعله فرصة للاحتفال بروح الإبداع.

وزيرة الثقافة مهرجان العلمين استعراض ريادة مصر الثقافية والفنية تنوع الثقافات

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