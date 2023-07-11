بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب "مينى باص" بطريق مطروح

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب “ميني باص” بطريق الإسكندرية مطروح، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وحصل "الدستور" علي أسماء المصابين وهم كل من "السيدة سنوسي محمود 54 مصابة كدمة شديدة بالظهر، أحمد عباس حسن 60 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سامية محمد موسى 60 سنة مصابة بكدمة شديدة بالظهر، وفاء سنوسي محمود 41 سنة مصابة كدمة شديدة بالرقبة".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.