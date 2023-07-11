فى منتصف التعاملات.. أسعار الذهب اليوم وفق آخر تحديث

شهدت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات استقرارًا نسبيًا عن آخر تعاملات.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

ووسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا الأربعاء، وصدور بيانات أسعار المنتجين، بعد غدٍ الخميس، والتي سيكون لها تأثير على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في اجتماع الشهر الجاري، فمن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5% مع إبقائها على هذه النسبة قبل أن تنخفض ربما في عام 2024.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي وتداعيات أزمة التضخم.

وتولي مصر اهتمامًا خاصًا بصناعة الذهب، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة بالذهب في مصر.

وسجلت أسعار الذهب وفق آخر تحديث كالتالي، سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2190 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 11 دولارًا، لتسجل مستوى 1936 دولارًا، بعدما لامست مستوى 1940 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2503 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1877 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1460 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17520 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2175 ولامس مستوى 2160 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2170 جنيهًا، بينما ارتفعت قيمة الأوقية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا، ولامست مستوى 1914 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 1926 دولارًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 95 جنيهًا، وبنسبة 4.1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات، وبنسبة 0.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.