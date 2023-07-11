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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عدوية يطرح أحدث أغنياته "تعرف عني ايه" (فيديو)

محمد عدوية
محمد عدوية

طرح النجم محمد عدوية،  أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "تعرف عني ايه" وذلك علي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "تعرف عني ايه" كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور وتوزيع محمد نور.

وروج مؤخرًا محمد عدوية لبوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "تعرف عني إيه" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميص أزرق حاملاً في يده كاسيت، وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: جاهزين.

كما طرح أغنية "سامحنى يابا" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى أغنية مسلسل "حوارى بوخاريست" الذى تم عرضه منذ حوالى 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومى سليم .

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

 

 

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