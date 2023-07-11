توجيهات بتكثيف الأنشطة للنشء والشباب داخل مراكز الشباب بسيوة

قام الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بتفقد مراكز شباب سيوه، بحضور أحمد يوسف رئيس مركز شباب سيوه، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد سليمان نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب السلام وأسامة أبوعلم مدير إدارة التخطيط والمتابعة، واسلام السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، خليل خليفة مدير إدارة شباب سيوه.

واجتمع وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح بمجالس إدارات مراكز شباب سيوة والسلام واغورمى، مقدما لهم الشكر للمجهود المبذول خلال الفترة السابقة، وخاصة مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، موجها بتكثيف الأنشطة للنشء والشباب داخل مراكز الشباب ولا سيما خلال الإجازة الصيفية.

وتفقد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح الدكتور وليد رفاعي مركز التخاطب والتكامل الحسي بمركز شباب سيوة، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات قبل إنطلاق العمل بالمركز، لخدمة أهالى وأبناء الواحة، ولتحقيق النجاح المنتظر أسوة بمركز التخاطب بمركز شباب مطروح.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن قطاع الشباب والرياضة يشهد طفرة هائلة فى جميع الأنشطة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وما توليه الدولة من اهتمام بالنشء والشباب متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة، وأن مراكز الشباب تفتح أبوابها لجميع أبنائها من خلال الأنشطة الشبابية والرياضية التى تنفذها الوزارة داخل المراكز، وحرصها الدائم بأن تُصبح مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بشأن الاهتمام بالنشء والشباب ومتابعة مراكز الشباب المستمرة، والعمل على جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

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