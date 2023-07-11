الأرصاد تحذر: التعرض المباشر لأشعة الشمس قد يصيبك بالإجهاد الحرارى

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة، لافتة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات يزيد من الإحساس بالأجواء وقد يصيبك بالإجهاد الحرارى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة، والتى تزيد من الحرارة المحسوسة عن المقاسة فى الظل، بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ويشهد اليوم الثلاثاء طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.