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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: إزالة القيود كافة أمام الاستثمار فى عدة قطاعات

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء بشكل مباشر لحوكمة العمل بالشركات الناشئة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال إلقاء كلمته في مؤتمر صحفي بختام الجلسة الأسبوعية للحكومة، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة عملت أيضًا على تأسيس منصة إلكترونية موحدة كي يستطيع المستثمر من خلالها إنجاز الإجراءات الخاصة بالمشروع خلال فترة زمنية محدودة.

وأضاف في حديثه، أنه تمت الموافقة على أن رخص التشغيل للمشروعات الصناعية يمكن أن تجدد كل خمس سنوات بدلًا من عام، وبالفعل صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بهذا الشأن. 

وتابع: “تم عمل قانون لحوافز الهيدروجين الأخضر كمشروعات واعدة للمستقبل، ولهذا يمكن القول إنه تمت إزالة المعوقات التي كانت تقف أمام المستثمر في قطاع الطاقة، كما أطلقت الدولة استراتيجية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مدبولي الشركات الناشئة اكسترا نيوز

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