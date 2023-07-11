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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الناتو": قمة فيلينوس تاريخية.. وانضمام السويد للحلف إضافة مهمة

الناتو
الناتو

 قال يانس ستولينبيرج، أمين عام حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، اليوم الثلاثاء، إن قمة الناتو التي بدأت أعمالها اليوم في فيلينوس عاصمة ليتوانيا، تعد قمة تاريخية بعد موافقة الدول الأعضاء في الحلف على انضمام السويد كعضو كامل العضوية.

 وحول انضمام السويد للحلف، قال ستولينبيرج في مؤتمر صحفي بمقر انعقاد القمة، “إنه خير لتركيا وسائر بلدان منطقة البلطيق وأعضاء الناتو بما في ذلك ليتوانيا البلد المضيف للقمة”. 

كما أكد أمين عام الناتو التزام الحلف بدعم أوكرانيا عسكريا لتحرير باقي أراضيها، مؤكدا ترحيب الحلف بمساعى أوكرانيا للانضمام إليه.

وتابع: “القمة هي رسالة دعم ومساندة واضحة لأوكرانيا”، مؤكدا أن الحلف "لن تخيب أمل الشعب الأوكراني في الحصول على الدعم العسكري اللازم لتحرير أراضيه" . 

الرئيس الأوكراني ينتقد تردد الناتو قبول عضوية بلاده 

هذا فيما علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،  الثلاثاء، على تردد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في قبول عضوية بلاده في الحل.

وانتقد زيلينسكي خلال خطابه بقمة الناتو المقامة في فيلنيوس، اليوم، تردد الناتو وضعفه في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن تردد الناتو حيال أوكرانيا يشجع روسيا، معتبرا أن عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في الناتو أمر غير مسبوق وسخيف. 

الناتو قمة فيلينوس قمة تاريخية السويد تركيا

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