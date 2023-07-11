تطورات مفاوضات الأهلى مع ميتلاند الدنماركي للتعاقد مع إمام عاشور

قطع مسئولو الأهلي شوطاً كبيراً في إنهاء مفاوضاته لاستعارة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي لضمه لمدة موسم مع وبند أولوية الشراء في نهاية الإعارة بعد الاتفاق على جميع البنود الشخصية للاعب ويتبقى فقط الاتفاق مع ناديه الحالي.

تفاوض على إعارة إمام عاشور

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي أرسلت عرضا للفريق الدنماركي عن طريق وكيل أعمال اللاعب يقضي برغبته في استعارة عاشور لمدة عام مقابل مليون دولار مع وجود بند يمنح النادي حق الشراء النهائي بعد انتهاء الإعارة.

وأضاف المصدر، أن وكيل أعمال إمام عاشور غادر القاهرة خلال الساعات الأخيرة للدنمارك من أجل التفاوض بشأن بقاء إمام عاشور ورغبته في عدم استكمال تجربته الاحترافية في الفترة المقبلة والاستمرار في الدوري المصري.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة بالأهلي تنتظر رد ميتلاند الدنماركي حول العرض الأحمر وإن كان هناك تمسك بضمه حتى حال رفض ناديه نظام الإعارة فسوف يتجه مسئولو القلعة الحمراء لشرائه بشكل نهائي

كان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد طلب ضم إمام عاشور لحاجته الفنية له في الموسم المقبل رغم وجود أكثر من لاعب مرشح في نفس المركز لتعويض رحيل حمدي فتحي إلي الوكرة القطري.

في المقابل رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدخول في معسكر مبكر استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها بعد غد الخميس في اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادي والثلاثين من مسابقة الدوري.

استعدادات مباراة الأهلي والزمالك

وفضل المدير الفني للأهلي الدخول الدخول في معسكر ليلة المباراة مثلما هو معتاد في مباريات الدوري الأخيرة من أجل رفع الضغوط النفسية والعصبية على اللاعبين

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

يعقد كولر اجتماعا مع اللاعبين قبل بداية التدريبات للحديث عن لقاء القمة والاستعداد لتلك المباراة التي تمثل أهمية كبرى لجماهير الفريق.

كما يعقد المدير الفني اجتماعا تنسيقيا مع الجهاز المعاون للاتفاق على خطة التدريب خلال الفترة القادمة.