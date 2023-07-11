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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

4 محطات فى مشوار الأهلى مهدت الطريق نحو لقب الدورى

الأهلي
الأهلي

نجح نادي الأهلي في تحقيق بطولة الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه، وذلك بعد غياب آخر عامين عن الجزيرة أمس.

الأهلي حسم اللقب دون أن يلعب بعدما خسر أقرب مطارديه بيراميدز من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وعاد الشياطين الحمر للتتويج بلقب الدوري، بعدما تمكن غريمه الأبيض من السيطرة على لقب الدوري في أخر عامين.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات على نهاية الدوري أبرزها مواجهة الزمالك في القمة الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن يتم تسليم الدرع في المباراة.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض أبرز المحطات المهمة في مشوار الأهلي نحو لقب الدوري الـ43.

الأهلي وفاركو

في الجولة الثامنة من بطولة الدوري اصطدم الأهلي بفاركو في لقاء كان قويًا للغاية ونجح الأحمر في حسمه بالدقيقة الأخيرة عن طريق محمد شريف، مما حافظ له على قمة الدوري بهدفين لهدف.

ثلاثية القمة وبيراميدز

وفي أول اختبار للأحمر بمواجهة الثنائي المباشر المنافس على اللقب الزمالك وبيراميدز، ضرب رجال المدرب مارسيل كولر بقوة بثلاثية نظيفة لكل فريق.

الأهلي واجه في البداية بيراميدز وتغلب عليه بثلاثية نظيفة وبعدها بجولتين ضرب موعدًا مع غريمه الزمالك في القمة وتمكن من اكتساحه بثلاثية نظيفة أيضًا.

الأهلي والإسماعيلي

في الجولة قبل الماضية كان الأهلي يحتاج للفوز بعد التعادل مع فيوتشر ليقترب من حسم اللقب ولا يتأجل الحسم للجولات الأخيرة.

واصطدم الأهلي بالدراويش الذي كان مهددًا بالهبوط وتمكن من الفوز بصعوبة بهدف نظيف أحرزه بيرسي تاو.

الاهلى النادي الأهلي الدوري بيراميدز الزمالك

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