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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تُعلن توفير تسهيلات للحصول على العضوية بالنادى الأهلى

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

كشف محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تواصل لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين مع مجلس إدارة النادي الأهلي، لتسهيل حصول الزملاء الصحفيين على عضويات جديدة في فرعي التجمع الخامس والشيخ زايد، بنظام سداد مريح وفائدة مالية بسيطة، وبمقدم مالي 25% أو 30%، بدلًا من سداد 50% مقدمًا.

وأشار يحيى، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن التقديم للعضوية وسداد المقدم المالي خلال شهر من تاريخه يبدأ من اليوم وينتهي في 10 أغسطس القادم، وذلك بعد الحصول على استثناء وفترة سماح لمدة شهر قبل زيادة سعر العضوية بقيمة 100 ألف جنيه إضافية على الأسعار المعلنة، وهذا العرض سارٍ حتى 2023/8/10، وقيمة الاشتراك بعد 2023/8/10 سترتفع من 285 ألف جنيه «كاش» إلى 385 ألف جنيه.

ولفت إلى أن إنهاء جميع الإجراءات يكون بالنادي الأهلي بالجزيرة، أو فرع التجمع الخامس.

الأوراق المطلوبة: 

1 - صورة كارنيه النقابة + البطاقة الشخصية.

2- قسيمة الزواج. 

3- صورة بطاقة الزوجة. 

4- أصل المؤهل الدراسى للعضو وزوجته. 

5- أصل شهادات ميلاد الأبناء مميكنة كمبيوتر.

6- خطاب من نقابة الصحفيين موجّه إلى النادى الأهلى. 

7- عدد 2 صورة شخصية لكل فرد بالأسرة. 

8- مبلغ مقدم العضوية (حسب العرض المختار).

9- شيكات بنكية بقيمة المبلغ المتبقى.

مواعيد العمل بمكتب اشتراكات النادى الأهلى يوميًا طوال أيام الأسبوع من 9 ص إلى 3 م.

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