ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر فى الأهلى : أليو ديانج سيشارك أمام الزمالك وتم إرسال مستحقات وكيله

ديانج
ديانج

كشف مصدر مسئول داخل أروقة القلعة الحمراء النقاب حول ماتردد بشأن إيقاف المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول بسبب صدور حكم لصالح وكيل أعماله السابق .

وأكد المصدر أن  النادي تلقي إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بصدور قرار لصالح وكيل أعمال اللاعب تطالبه بسداد 250 ألف دولار أو يتعرض للإيقاف في حالة عدم تنفيذ الحكم .

وأضاف المصدر أنه قد تم تحويل مستحقات الوكيل خلال الساعات القليلة الماضية والأمر يحتاج لمدة يومين لدخولها حسابه ومن ثم سيتم رفع الإيقاف فور تسلمه المستحقات.

وأشار المصدر إلى أن وكيل ديانج  سيخطر المحكمة الرياضية فور تسلمه المستحقات االتي سيتم خصمها من مستحقات اللاعب لدي النادي خلال صرف مقدم الموسم الجديد .

وأوضح المصدر أن اللاعب سوف يشارك بشكل طبيعي في لقاء القمة خاصة أن قرار المحكمة الرياضية لم يحدد موعد إيقافه وأن الحكم بسداد المستحقات وإنذاره بالإيقاف ومجرد وصول الفلوس حساب وكيله سيتم إنهاء الأزمة بعد إرسال محاميه إيميل إلي المحكمة الرياضية يؤكد سداد المستحقات المالية لدي اللاعب في حسابه البنكي .

من ناحية أخري، يعود الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستأنف تدريباته اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة الزمالك في القمة الـ126 المؤجلة من الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها مساء بعد غداً الخميس.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز علي الاتحاد السكندري بهدفين دون رد لالتقاط الأنفاس ورفع الضغوط عن اللاعبين عقب الإقامة في معسكر مغلق قبل مباراتي الإسماعيلي وزعيم الثغر.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين والجهاز المعاون من أجل التحضير لمباراة القمة الـ126 وعلاج الأخطاء التي ظهرت في أخر مباراتين للفريق رغم تحقيق الفوز 

أليوديانج الاهلى الزمالك المحكمة الرياضية الدولية وكيل أعماله

الأكثر قراءة

ميدو يكشف كواليس الصفقة: إمام عاشور وقّع للأهلى.. انتهت

كشف ملابسات تعدى شخص على زوجته بسلاح نارى فى الغربية

"مياه مغلية شوهت جسدها".. لحظات رعب مؤلمة عاشتها "الطفلة عبير" بمايو

المتحدة تتكفل بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب

سفارة البحرين بالقاهرة تشيد ببرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال