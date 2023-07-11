مصدر فى الأهلى : أليو ديانج سيشارك أمام الزمالك وتم إرسال مستحقات وكيله

كشف مصدر مسئول داخل أروقة القلعة الحمراء النقاب حول ماتردد بشأن إيقاف المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول بسبب صدور حكم لصالح وكيل أعماله السابق .

وأكد المصدر أن النادي تلقي إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بصدور قرار لصالح وكيل أعمال اللاعب تطالبه بسداد 250 ألف دولار أو يتعرض للإيقاف في حالة عدم تنفيذ الحكم .

وأضاف المصدر أنه قد تم تحويل مستحقات الوكيل خلال الساعات القليلة الماضية والأمر يحتاج لمدة يومين لدخولها حسابه ومن ثم سيتم رفع الإيقاف فور تسلمه المستحقات.

وأشار المصدر إلى أن وكيل ديانج سيخطر المحكمة الرياضية فور تسلمه المستحقات االتي سيتم خصمها من مستحقات اللاعب لدي النادي خلال صرف مقدم الموسم الجديد .

وأوضح المصدر أن اللاعب سوف يشارك بشكل طبيعي في لقاء القمة خاصة أن قرار المحكمة الرياضية لم يحدد موعد إيقافه وأن الحكم بسداد المستحقات وإنذاره بالإيقاف ومجرد وصول الفلوس حساب وكيله سيتم إنهاء الأزمة بعد إرسال محاميه إيميل إلي المحكمة الرياضية يؤكد سداد المستحقات المالية لدي اللاعب في حسابه البنكي .

من ناحية أخري، يعود الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستأنف تدريباته اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة الزمالك في القمة الـ126 المؤجلة من الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها مساء بعد غداً الخميس.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز علي الاتحاد السكندري بهدفين دون رد لالتقاط الأنفاس ورفع الضغوط عن اللاعبين عقب الإقامة في معسكر مغلق قبل مباراتي الإسماعيلي وزعيم الثغر.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين والجهاز المعاون من أجل التحضير لمباراة القمة الـ126 وعلاج الأخطاء التي ظهرت في أخر مباراتين للفريق رغم تحقيق الفوز