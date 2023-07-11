الزمالك يمنع انتقال نجمة فريق الطائرة إلى الأهلى

أودع مسئولو نادي الزمالك مبلغ 10 آلاف دولار في حساب البرازيلية ميلكا لاعبة فريق كرة الطائرة بالقلعة البيضاء في الساعات الماضية.

ووضع هذا المبلغ في حساب اللاعبة البرازيلية لمنع انتقالها إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل بعدما علموا بتوقيعها إلى القلعة الحمراء.

وقام مسئولو الزمالك بوضع هذا المبلغ في حسابها، وهو عبارة عن مقدم تعاقدها للموسم الجديد، ليتم تفعيل بند تجديد التعاقد رسميًا.

وبذلك يصبح عقد ميلكا الذي سبق ووقعت عليه للأهلي غير قانوني، وباتت من حق الزمالك في الموسم المقبل.

ووقعت ميلكا إلى الأهلي في الفترة الماضية بعد عدم تفعيل بند التجديد في تعاقدها مع الزمالك وعدم حصولها على المستحقات المالية المتأخرة.

ونجح فريق كرة الطائرة بالزمالك خلال الموسم الماضي في الحصول على البطولة الإفريقية إلى جانب بطولة الدوري.