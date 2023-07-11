ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يوجه بتشكيل فرق للمتابعة وتقييم الأداء للمرور الميداني على المستشفيات

 

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، بتشكيل فرق للمتابعة وتقييم الأداء من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، تحت إشراف قطاع الرعاية العلاجية، للمرور الميداني الأسبوعي على المستشفيات، وتقييم أداء العمل بها وما تقدمه من خدمات ومتابعة انضباط العاملين على مدار الـ 24 ساعة .

كما وجه بإعداد تقارير دورية، عن أعداد الفرق الطبية على مستوى المحافظات وخاصة في المحافظات الساحلية، والمستشفيات الواقعة على الطرق السريعة المؤدية إليها، وذلك في إطار تنفيذ حملة «100 مليون صحة» وضمن خطة تأمين المواطنين في فترة الأجازات الصيفية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد على توافر كافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وتوفير وسيلة مناسبة لنقل الأدوية والمستلزمات، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وزيادة أعداد النوبتجيين في أقسام الطوارئ، وزيادة أسرة الطوارئ، والرعايات المركزة، مع تكثيف تواجد أطباء وفنيي (الأشعة، والمعامل، وبنوك الدم)..


ومن جانبه، أكد الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ، التنسيق مع مسئولي إمداد المديريات بإدارة الطواريء ، للتأكد من أرصدة الأدوية والمستلزمات، وأعداد الأطباء والتمريض والتخصصات، بناء على ما تمت دراسته من قدرات المستشفيات على تقديم الخدمات ومستويات تصنيفها في خطة تنفيذ حملة ١٠٠ يوم صحة.

وأضاف «الخطيب» أنه تم رفع درجة الاستعداد بمركز التحكم الرئيسي بالتنسيق مع هيئة الإسعاف وجميع مراكز التحكم الفرعية بالمحافظات والمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ ومركز الخدمات الطارئة 137 لإعداد التقارير اللازمة عن الحوادث والتنسيق بين المستشفيات لنقل الحالات الحرجة وفقا للتخصصات والأسرة الشاغرة.

الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة الإدارة المركزية الـ الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار الخدمات الطارئة الدكتور خالد عبدالغفار

الأكثر قراءة

ميدو يكشف كواليس الصفقة: إمام عاشور وقّع للأهلى.. انتهت

كشف ملابسات تعدى شخص على زوجته بسلاح نارى فى الغربية

"مياه مغلية شوهت جسدها".. لحظات رعب مؤلمة عاشتها "الطفلة عبير" بمايو

المتحدة تتكفل بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب

سفارة البحرين بالقاهرة تشيد ببرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال