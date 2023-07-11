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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب قبول الطعن.. تخفيف حبس مستريح الفجالة

حبس
حبس

قضت محكمة جنح النقض، اليوم، بقبول الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات؛ لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وفى الموضوع قضت مجددا بتخفيف الحكم لعام.

وقررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد سليمان، فى القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة، والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً.

وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائى والمدنى وإلزام، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب محاماة. 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم وآخر أنه فى غضون عامی 2020، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم «م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع» وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم.

وذلك بأن استعملا طرقًا احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى، وحصلا من المجنى عليهم على النقود.

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