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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 23 تعد ومخالفات بناء ضمن الموجة 21 بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصلت مراكز محافظة المنيا، تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على عدم التهاون مع أى شخص يتعدى على أملاك الدوله بالبناء العشوائى أو الأراضى الزراعية موجها برصد المخالفه والتعامل الفورى معها

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحليه بقريتي  البرجاية ونزلة حسين نفذت حمله مكبره تحت إشراف إكرام محمد نائب رئيس مركز ومدينه المنيا وبحضور حماده جمعه رئيس الوحده المحليه بقرية نزلة حسين و اشرف فرغلى رئيس الوحده المحليه بقرية البرجاية وقسم التنظيم والمغيرات لازالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله وغيرها واسفرت الحمله عن رصد وتنفيذ إزاله فوريه فى المهد لـ 9 حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية علي مساحة ١٣١٥ بقريتى البرجاية ونزلة حسين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع البناء العشوائى وتطبيق القانون المنظم للبناء ليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بمخالفة القوانين 

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجه ٢١ لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٤ ازالة لتعديات البناء المخالف فجراليوم حيث تمكن المهندس ايهاب عبدالقوى نائب رئيس المركز و ابراهيم محمد رئيس حي غرب و إدارة الازالات من ازالة ٨ حالات بحي غرب وحي شرق ، وتم التحفظ علي خلاطة بديون عام الوحدة المحلية ببني مزار.

وأشار رئيس مركز ومدينة بني مزار، إلى أن عوده راضي رئيس الوحدة المحلية ببني علي قام بإزالة حالتين تعدى على أرض زراعية بقرية نزلة جلف كما قام أيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الازالات وفني تنظيم الإدارة الهندسية بتشميع قطعة يتم بها تشوين مواد بناء بداخلها لعمل سقف لدور ثاني علوي بمنزل مساحته ٢٢٥ مترًا بشارع مستشفى طب العيون بالمحلج وازال  مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا ٣ حالات تعدى على ارض زراعية الاولى بقرية صندفا على مساحه نصف قيراط، والثانية بقرية الدير على مساحة قيراط ، والثالثة فك شدة خشبية بقريه الدير على مساحة قيراط مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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إزالة 23 حالة تعدي المرحلة الثالثة من الموجة 21 حملات مكبرة بمركزي بني مزار والمنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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