فى 5 أيام.. 100 مليون مستخدم لتطبيق "ثريدز"

حصد تطبيق ثريدز، التابع لشركة ميتا، أكثر من 100 مليون مستخدم خلال 5 أيام منذ إطلاقه، جاء ذلك وفقًا لبيانات جديدة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، متجاوزًا رقمًا قياسيًا كان حققه تطبيق تشات جي بي تي روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعى.

ويعد تطبيق ثريدز منافسًا قويًا لموقع تويتر في مجال التدوين الصغير والتواصل الاجتماعي، ويتميز ببعض الخصائص، مثل إمكانية إنشاء خيوط التغريدات ومشاركة الصور والفيديو. كما يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعات خاصة، وذلك يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في التواصل مع مجموعة محددة من الأشخاص.

وتم إطلاق ثريدز على متاجر تطبيقات الهواتف الذكية في 100 دولة حول العالم يوم الأربعاء الماضي، لكنه غير متوفر في أوروبا حتى الآن، بسبب عدم اليقين بشأن تشريعات خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، التي تمتلك فيسبوك ، إن التطبيق جمع 10 ملايين مستخدم خلال الساعات السبع الأولى من إطلاقه وأكثر من 30 مليونًا بحلول صباح يوم الخميس وبعد حوالي 24 ساعة، تضاعف هذا الرقم.

ومع جمع التطبيق لـ100 مليون مستخدم، وفقًا للأرقام من منصة البيانات "كويفر كوانتيتيتف"، فإن قاعدة ثريدز من المستخدمين تمثل أقل من ثلث نسبة مستخدمي تويتر فقط، الذين يعتقد أنهم يبلغون 350 مليونًا.

وأصبح بعض مستخدمي تويتر محبطين منذ أن تولى الملياردير إيلون موسك زمام الأمور، وظهر منافسون آخرون لتويتر، مثل ماستودون وبلوسكاي، لكنهم فشلوا في جمع قاعدة كبيرة من المستخدمين.

منذ إطلاق ثريدز، هدد تويتر المنافس بإجراءات قانونية، واتهم محامي تويتر زوكربيرج بالاختلاس المنهجي والمتعمد وغير القانوني للأسرار التجارية والملكية الفكرية الأخرى لتويترلإنشاء ثريدز.

وزعم تويتر أن ميتا عينت موظفين سابقين كانوا لديه ولا يزالون يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية الخاصة بتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية ونفت ميتا من جهتها هذه الاتهامات.