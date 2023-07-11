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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توجيه اللغة الألمانية يكرم وكيل أول الوزارة وقيادات التعليم بمديرية بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيلة أول وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، مجدي الرفاعي، موجه عام اللغة الألمانية، والوفد المرافق له، وذلك في مكتبها بمقر ديوان المديرية. 

وجاء اللقاء لتكريم وكيلة أول الوزارة، نظير جهودها البارزة في دعم العملية التعليمية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، منذ توليها حقيبة تعليم بورسعيد. وشمل التكريم أيضًا محمود بدوي، مدير عام التعليم العام، والحسيني راغب، مدير إدارة التوجيه الفني، وستوتة عبد الله، مديرة إدارة التعليم الثانوي، والدكتورة سوزان بغدادي، مديرة إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات. وقد ضمَّ وفد توجيه اللغة الألمانية الأستاذة فاطمة السباعي، الموجهة الأولى، وكلاً من المعلمين الأوائل: الأستاذ مصطفى شلبى، والأستاذ محمد أبو سليمة، والأستاذة ابتهال الأزهري.

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ارتقاء التربية والتعلي التعليم العام الدكتورة العملية التعليمي

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