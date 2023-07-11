ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 1487 محضرا تموينيا خلال إجازة العيد بالمنوفية

جريدة الدستور

أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن توفير (1092) طن دقيق، أي ما يعادل 21 ألفًا و848 شيكارة دقيق مدعم، وذلك نتيجة خطة العمل التي تم إعدادها تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية خلال فترة أجازة عيد الأضحى، وفقًا للاحتياجات المطلوبة وبما يحقق انتظام العمل بالمواعيد المقررة بكافة المخابز طوال فترة العيد.

وفي مجال الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية، أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم شن حملات تفتيشية طوال فترة أجازة العيد لتطهير المحلات من السلع الفاسدة وغير المعروفة المصدر، فضلاً عن المرور والمتابعة المكثفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة على محلات اللحوم والأسماك والجزارة لحماية المواطنين من أية أضرار، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 1487 محضر تمويني تنوعت بين 744 محضر مخالفات مخابز و743 محضرًا لأسواق.

وأوضح الجمال أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسئول عن محطة تموين سيارات لعدم الانتظام في تدوين المواد البترولية والتلاعب في الكمية، حيث بلغت هذه الكمية 7 آلاف و545 لترًا من المواد البترولية.


وفى السياق، التقى محافظ المنوفية بأسرة من ناحية شما بأشمون تتضرر من وقف البطاقة التموينية الخاصة بهم، وذلك في استجابة من المحافظ عقب جولته الميدانية بحضور وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السبت الماضى، وعلى الفور تم استدعاء وكيل وزارة التموين وكلفه بسرعة اتخاذ اللازم حيال تلك الشكوى وإعداد المستندات اللازمة لمخاطبة وزارة التموين حفاظا على حقوق الأسرة والعرض عليه بما تم في هذا الشأن.

احتياجات إجازة عيد الأضحى استدعاء استجاب البطاقة التموينية البترولية ارة الداخلية

الأكثر قراءة

الجثمان سبح عكس التيار.. كواليس انتشال "غريق كليوباترا" (صور)

"1000 يوم فى 1000 صورة" تبرز جهود ومراحل تطور مشروع الـ1.5 مليون فدان

"كان سكران".. السجن 3 سنوات لنجل مطرب قتل طفلا بالإسكندرية

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023

أول تحرك من الزمالك لإنهاء قضية سبورتنج لشبونة وشيكابالا

"الدستور" ترصد لحظة انتشال طفل غرق بشاطئ بورسعيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ