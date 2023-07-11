تحرير 1487 محضرا تموينيا خلال إجازة العيد بالمنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن توفير (1092) طن دقيق، أي ما يعادل 21 ألفًا و848 شيكارة دقيق مدعم، وذلك نتيجة خطة العمل التي تم إعدادها تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية خلال فترة أجازة عيد الأضحى، وفقًا للاحتياجات المطلوبة وبما يحقق انتظام العمل بالمواعيد المقررة بكافة المخابز طوال فترة العيد.

وفي مجال الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية، أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم شن حملات تفتيشية طوال فترة أجازة العيد لتطهير المحلات من السلع الفاسدة وغير المعروفة المصدر، فضلاً عن المرور والمتابعة المكثفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة على محلات اللحوم والأسماك والجزارة لحماية المواطنين من أية أضرار، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 1487 محضر تمويني تنوعت بين 744 محضر مخالفات مخابز و743 محضرًا لأسواق.

وأوضح الجمال أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسئول عن محطة تموين سيارات لعدم الانتظام في تدوين المواد البترولية والتلاعب في الكمية، حيث بلغت هذه الكمية 7 آلاف و545 لترًا من المواد البترولية.



وفى السياق، التقى محافظ المنوفية بأسرة من ناحية شما بأشمون تتضرر من وقف البطاقة التموينية الخاصة بهم، وذلك في استجابة من المحافظ عقب جولته الميدانية بحضور وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السبت الماضى، وعلى الفور تم استدعاء وكيل وزارة التموين وكلفه بسرعة اتخاذ اللازم حيال تلك الشكوى وإعداد المستندات اللازمة لمخاطبة وزارة التموين حفاظا على حقوق الأسرة والعرض عليه بما تم في هذا الشأن.