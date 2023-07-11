تضم أطول ممشى سياحى عالمى.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز مرافق العلمين الجديدة

استعرضت فضائية "إكسترانيوز"، أهم مرافق مدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق فعاليات مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، الذي من المتوقع أن يشهده مليون زائر.

وتبدأ أولى فعاليات المهرجان خلال أيام، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

- أبرز مرافق مدينة العلمين الجديد

- مساحتها 48 ألف فدان باستثمارات تتخطى 40 مليار جنيه.

- تستوعب قرابة 4 ملايين مواطن .

- تضم 15 برجاً بارتفاع 100 متر بتكلفة 28 مليار جنيه.

- تتميز المنطقة بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط مباشرة.

- تضم أطول ممشى سياحي عالمى بطول 14 كليومتراً.

- تضم أول وأكبر مجمع تجاري ترفيهي وسياحي متكامل.

- يتخلله 3 مشايات للكورنيش ويضم مركزاً تجارياً كبيراً

- المركز التجاري يتضمن أكثر من 350 علامة تجارية.

- يضم 6 بحيرات متصلة بالشواطئ بمساحة 1700 فدان.

- تضم مدينة الفنون على مساحة 260 ألف فدان.

- تحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح رومانى.