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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زيلينسكي: يقين روسيا بعدم حصولنا على عضوية "الناتو" يشجعها على الاستمرار بإرهابها

جريدة الدستور

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه من العبث ألا تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال قمة فيلنيوس.

وأضاف "زيلينسكي"،  خلال خطابه بقمة الناتو المقامة في فيلنيوس بليتوانيا، اليوم الثلاثاء، أن عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا على عضوية الناتو يشجع روسيا على الاستمرار في إرهابها، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".

ومن جانبه، أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، عن ثقته فى أن القمة المقرر أن تبدأ أعمالها خلال ساعات ستكون خطوة إيجابية وقوية على طريق انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وردا على سؤال عما إذا كان الناتو سيقدم دعوة إلى أوكرانيا للانضمام للحلف، أجاب ستولتنبرج "سنرى ذلك في غضون ساعات قليلة لأننا الآن بصدد الانتهاء من البيان"، موضحا أن أوكرانيا أصبحت أقرب بكثير إلى الناتو، معربا عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لينعكس ذلك على قرارات التحالف.

جاءت هذه التصريحات قبيل ساعات من انطلاق أعمال القمة في ليتوانيا بمشاركة زعماء الدول الأعضاء بالعاصمة في فيلينوس.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الناتو

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