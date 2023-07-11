أول تحرك من الزمالك لإنهاء قضية سبورتنج لشبونة وشيكابالا

بدأ مسئولو نادي الزمالك التحرك لحسم ملف سبورتنج لشبونة البرتغالي بعد صدور قرار بوقف قيد النادي لحين دفع مستحقات لشبونة التي تصل إلى مليون و400 ألف دولار.

ووصل خطاب رسمي بالأمس إلى اتحاد الكرة المصري يتضمن تنفيذ عقوبة الإيقاف على الزمالك لحين سداد الغرامة المالية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تحرك الإدارة في الساعات الماضية والتواصل مع سبورتنج لشبونة لإقناعهم بجدولة قيمة الغرامة، لكن الطلب قوبل بالرفض من النادي البرتغالي الذي تمسك بالحصول على قيمة الغرامة دفعة واحدة.

وأوضح المصدر أن الزمالك يعتمد على مستحقات عقوبة كهربا لإنهاء الغرامة الموقعة عليه في قضية لشبونة، مشيرًا إلى أنه من الصعب دفع المبلغ دفعة واحدة في الوقت الحالي.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية نهاية الشهر الجاري لكن حتى الآن لم يبرم النادي أي صفقة جديدة لتشارك مع النادي في البطولة.