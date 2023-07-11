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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا فيلوباتير يسيم 64 شماسا جديدا لكنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا بأبو قرقاص

كنيسة
كنيسة

ترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا بقرية منهري التابعة للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، طقس سيامة صلوات رسامة 13 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

كما قام أيضًا نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس بسيامة 51 من الشمامسة الآخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

اسة البابا تواضروس الثاني ارثوذكس الانبا فيلوباتير اسقف ابو قرقاص الانبا فيلوباتي البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس الثان إله البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الأنبا فيلوباتير البابا تواضروس ا الشهيد الشهيد مار جرجس الجديد التابعة للإيبارشية

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