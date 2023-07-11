الأنبا فيلوباتير يسيم 64 شماسا جديدا لكنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا بأبو قرقاص

ترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا بقرية منهري التابعة للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، طقس سيامة صلوات رسامة 13 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

كما قام أيضًا نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس بسيامة 51 من الشمامسة الآخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.