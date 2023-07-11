الأمن القومي الأمريكي: أعضاء "الناتو" سيوافقون على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتشاور مع الشركاء بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو.

وتابع مستشار الأمن القومي خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو، المذاع علي قناة القاهرة الإخبارية، أن أعضاء الناتو سيوافقون على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا خلال القمة المنعقدة خلال اليومين الحاليين.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو بعد فترة وجيزة من شن روسيا الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، وعلى الرغم من أن تركيا وافقت على عضوية فنلندا في الناتو، إلا أنها تنتظر السويد للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وللانضمام إلى الناتو، تحتاج السويد إلى موافقة جميع أعضائها الحاليين بما في ذلك تركيا، التي كانت في الحلف منذ أكثر من 70 عامًا وتفتخر بثاني أكبر جيش فيها.