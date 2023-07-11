القبض على المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص متورط بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجد بدائرة قسم شرطة بولاق، وبحوزته مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.