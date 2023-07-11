الكرملين: نراقب ما يجري في قمة "الناتو" وسنتخذ الإجراءات الضامنة لأمن روسيا

قال الكرملين، أنه يراقب ما يجري في قمة الناتو وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن روسيا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، قد قال اليوم ، إن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مُشددًا على الدول الأعضاء الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف، حتى يتسنى لها أن تصبح عضوًا في الحلف مستقبلًا.

وأضاف "ستولتنبرج" خلال كلمة نقلتها "القاهرة الإخبارية"، "قطعت أوكرانيا شوطًا طويلًا منذ أن اتخذنا القرار في عام 2008 بأن الخطوة التالية ستكون وضع خطة عمل لنيل العضوية، مشيراً إلى أن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف الأطلسي، مُؤكدًا أن الوقت قد حان لينعكس ذلك على كل قرارات الحلف".