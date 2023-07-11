الأرثوذكسية بقبرص تحتفل بالذكرى الثانية للمصريين الأربعة ضحايا الحرائق المدمرة

احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية في قبرص، بالذكرى الثانية للمصريين الأقباط الأربعة، الذين رحلوا من جراء الحرائق التي طالت المنطقة عام ٢٠٢١.

وجرى الاحتفال أمام النصب التذكاري الذي أقامته الحكومة القبرصية في منطقة أودو التي وقع فيها الحادث.

وصلى الراهب القس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي لجزيرة قبرص، صلوات ترحيم للأقباط الأربعة وشاركه الأب القس لوقا يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بليماسول، كما ألقى كلمة قدم خلالها التعزية باسم الكنيسة، معلنا أنه سيتم الاحتفال سنويًا بهذه الذكرى للقبارصة المقيمين في المكان وللجالية المصرية كلها.

حضر الاحتفالية السفير عمر حمزة سفير مصر بقبرص، المستشار محمد رؤوف، مندوب عن الكنيسة القبرصية، ورئيس الحي لمنطقة أودو. وكثيرون من الأسر والشباب.

وقال السفير المصري إن الحادث كان مؤلمًا، مشيدًا بالدور الذي قامت به دولة قبرص وقتها، مشيدا بالتحرك الجاد من قبل الدولة المصرية مما ساهم في سرعة إنهاء إجراءات إعادة الجثامين الأربعة إلى الوطن وتسليمها إلى ذويها.

في الختام، تم وضع أكاليل الزهور أمام النصب التذكاري تخليدًا لذكرى المنتقلين الأربعة.

نيافة الأنبا صموئيل يتفقد امتحانات مركز الدراسات اللاهوتية بطموه

كان قد تفقد نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه، أعمال الامتحانات بمركز "الشهيد أبي سيفين للدراسات اللاهوتية" في دير الشهيد أبي سيفين بطموه.

بدأت الامتحانات برعاية تفقد نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه للأقباط الأرثوذكس في دورة "اللاهوت العقيدي" مع بدء الشهر الجاري.