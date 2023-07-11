برنامج "وعي": التضامن شريك أساسي في البرنامج الرئاسي لتنمية الأسرة المصرية (فيديو)

كشفت الدكتورة أمال زكي مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "وعي"، جهود الدولة لزيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، قائلة: إن الوزارة شريك أساسي في البرنامج الرئاسي لتنمية الأسرة المصرية، حيث أنه يتضمن ثلاث محاور هما التوعية والتمكين الاقتصادي وخدمة تنظيم الأسرة.

وأضافت "زكي" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أننا من خلال التمكين الاقتصادي نقوم بتوفير نصف مليون فرصة عمل أو مشروع للسيدات، حيث أننا نستهدف السيدات صغيرة السن أي أقل من 35 عامًا.

حث المرأة على أهمية جودة الحياة

وأوضحت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "وعي"، أنه يتم حث المرأة على أهمية جودة الحياة من خلال التمكين الاقتصادي، إضافة إلى جلسات تغيير سلوك، وتدريب السيدات على المشروعات التي يختارونها، ثم تأهيلهم لهذا المشروع، ونعطي لهم قرض ميسر أو منحة لعمل المشروع.

ولفتت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "وعي"، إلى أنه يتم متابعة المرأة في بداية مشروعها حتى مرور 6 شهور، معقبة: "بنتأكد أن المشروع وقف على رجله، وأننا مسبنهاش لوحدها".