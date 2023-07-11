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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا إسطفانوس يزور كنيسة العذراء بعزبة نصر

كنيسة
كنيسة

زار الأنبا إسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بعزبة النصر التابعة للإيبارشية.

 وصلى الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها.

 وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، صلوات رسامة ٢٢ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

وألقى الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، كلمة بعنوان "ارسالية السبعين رسولًا"

وعمد الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، طفلين من أبناء الكنيسة.

اسة البابا تواضروس الثاني الانبا اسطفانوس الأنبا فيلوباتير الانبا فيلوباتي الانبا فيلوباتير اسقف ابو قرقاص البابا تواضروس ا البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الباب

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