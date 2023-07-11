الأنبا إسطفانوس يزور كنيسة العذراء بعزبة نصر

زار الأنبا إسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بعزبة النصر التابعة للإيبارشية.

وصلى الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، صلوات رسامة ٢٢ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

وألقى الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، كلمة بعنوان "ارسالية السبعين رسولًا"

وعمد الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، طفلين من أبناء الكنيسة.