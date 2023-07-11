خبير سياحى: منطقة العلمين تُقدم تجربة سياحية شاملة (فيديو)

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إنه خلال الفترة الماضية تم إدراج منطقة العلمين الجديدة على الأجندة السياحية، ومن أهم فعالياتها مهرجان الشاطئ، الذي سيكون حدثًا عالميًا على أرض مصر.

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى إنشاء المدينة الثقافية بها، ودار أوبرا ومسرح روماني سيجري عرض الحفلات الموسيقية من خلاله ومكتبة ثقافية، وهناك مبنى أول بها لتنمية المهارات اليدوية لتراث العلمين، لافتًا إلى أن المدينة لها طابع خاص لأنها من أنقى المياه بمصر وتمثل جزر المالديف بها.

وأشار محمد كارم إلى أن جهود الدولة للمساعدة على تنوع المنتج السياحي، والاهتمام بالمناطق السياحية بمصر والسياحة الأوربية، مشددًا على أن مهرجان الشاطئ سيكون حدثًا عالميًا على أرض مصر، وسيعمل على رفع شأن السياحة.