ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عثمان ميرغني لـ"الدستور": قمة دول جوار السودان ستضع مسارًا أكثر فاعلية لحل الأزمة

عثمان ميرغني
عثمان ميرغني

أكد عثمان ميرغني الكاتب والسياسي السوداني، أن قمة دول جوار السودان التي تعقد الخميس المقبل في مصر، قد تضع مسارا جديدا أكثر فاعلية للتعامل مع الأزمة السودانية، حيث أن المسارات الأخرى لم تحقق أي تقدم أو تقترب من الحل.

وأعلنت رئاسة الجمهورية عن استضافة مصر الخميس المقبل قمة دول جوار السودان لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

txt

ذا ناشيونال: مصر تسعى لإنهاء حرب السودان بقمة السودان الخميس

وقال عثمان ميرغني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المسار الجديد الذي قد ينبثق عن اجتماع مصر قد يتبني منصة تعمل تعزيز الأمن القومي المشترك لدول جوار السودان ويمضي في اتجاهين متوازين، الأول دفع الضرر بمحاصرة الحرب وآثارها التي قد تهدد دول الجوار خاصة التي لها اتصال جغرافي مع  مناطق النزاعات مثل دارفور، والاتجاه الثاني هو تعظيم المصالح المشتركة التي لا تتحقق الا باستقرار السودان.

ملفات قمة دول جوار السودان

وتوقع عثمان ميرغني ان تركز قمة دول جوار السودان على عدة ملفات أساسية أهمها وقف إطلاق النار الدائم بالسودان وعودة النازحين واللاجئين إلى الخرطوم مع توفير الأمان لهم وضمان سلامتهم، وبحث تدفق المساعدات الانسانية الضرورية خاصة الدواء بجانب وضع آلية وساطة تتولى ملف الأزمة السياسية في السودان.

وشدد السياسي السوداني على أن دور مصر محوري بحكم ثقلها الدولي والإقليمي ويجب أن تتولى رئاسة آلية دول الجوار للمساهمة في حل الأزمة السودانية.

txt

ينطلق الخميس.. كل ما تريد معرفته عن قمة دول جوار السودان

السودان الجوار مصر قمة السوداني عثمان ميرغني قمة دول الجوار السودان

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

"كان سكران".. السجن 3 سنوات لنجل مطرب قتل طفلا بالإسكندرية

خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد

"التموين" تستعد لتفعيل كارت الخدمات الموحد.. ومصدر: ليس بديلا لبطاقات الدعم

حبس شاب أطلق النار على نجل شقيقه فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ