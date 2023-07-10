ذا ناشيونال: مصر تسعى لإنهاء حرب السودان بقمة السودان الخميس

سلّطت صحيفة ذا ناشيونال الإخبارية الصادرة باللغة الإنجليزية من أبوظبي الضوء على قمة السودان التي تستضيفها القاهرة، الخميس المقبل، واعتبرت الصحيفة أن هذه الدعوة المصرية تأتي من منطلق مكانة مصر الدبلوماسية في العالم العربي وأن القمة محاولة من القاهرة ولإيجاد سبل لإنهاء الحرب هناك.

قمة السودان

وقالت الصحيفة، في بيان رئاسي، أمس، إن قمة 13 يوليو ستجمع قادة مصر وليبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا لبحث سبل إنهاء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وذكر البيان أن القمة ستبحث أيضا آثار الصراع على جيران السودان وستسعى إلى "وضع آليات فعالة لتسويته سلميا بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى".

وقالت ذا ناشيونال: “إن مصر والسودان مرتبطتان بروابط اجتماعية وثقافية واقتصادية تعود إلى قرون”.

أزمة السودان

وقالت الصحيفة: "قتل الآلاف منذ بدء القتال في السودان في منتصف أبريل كما تسببت الحرب في أزمة إنسانية كبيرة بما في ذلك نزوح ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص.

من بين النازحين، لجأ ما يقرب من 700 ألف إلى الدول المجاورة للسودان ، مع فر أكثر من 250 ألفًا عبر الحدود إلى مصر التي يقطنها مجتمع سوداني يقدر بنحو 4 ملايين ووصل معظم الباقين إلى تشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

تحذير أممي

وقالت الصحيفة: "لقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد من أن السودان على شفا حرب أهلية واسعة النطاق يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة بأسرها.

وأعلنت مصادر عسكرية سودانية، الاثنين، أن المفتش العام للجيش الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتى كان أسيرا لدى قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.

أضافت المصادر العسكرية السودانية، وفق قناة العربية نيوز الاخبارية في نبأ عاجل، أن قوات الدعم السريع قتلت المفتش العام للجيش.