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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ينطلق الخميس.. كل ما تريد معرفته عن قمة دول جوار السودان

السودان
السودان

تستضيف مصر في 13 يوليو الجاري، قمة دول جوار السودان، والتي تسعى إلى اتخاذ خطوات جادة لحل أزمة السودان وحقن دماء شعبه.

وبالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان، نقدم لكم في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول المؤتمر..

يبحث مؤتمر قمة دول جوار السودان الذي ينطلق الخميس المقبل، سُبل إنهاء الصراع ومواجهة تداعياته السلبية على دول الجوار، كما يهدف المؤتمر إلى وضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة سلميًا بمشاركة دول الجوار.

ويعقد المؤتمر بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، حيث يعد المؤتمر طريقة لدخول دول الجوار والاجتماع على حل الأزمة السودانية، كونهم الأكثر حرصَا على الوصول لاستقرار الأوضاع بالسودان، وذلك لتفادي الوقوع في نفس الأزمات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مثل إسرائيل، وسوريا ولبنان واليمن مؤخرًا.

ويسعي المؤتمر أيضًا لتنبيه الأطراف السودانية لما يمكن أن يعيشونه من دمار وخراب وفقر بين الشعوب، وصراعات تقسيم، وتشرد أطفال وضياع الوطن.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أكد أنه في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل،  تستضيف مصر في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة".

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