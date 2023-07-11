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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مؤتمر المرحلة الإعدادية والثانوية لجمعية الشباب الكاثوليكي المصري

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، نظمت جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، مؤتمرًا بعنوان "كدة رضا" للمرحلتين الإعدادية، والثانوية.

أقيم المؤتمر في بيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية، بمشاركة عدد من خدام، ومخدومي كنائس الإيبارشية البطريركية.

تضمن المؤتمر الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي، اللقاءات التكوينية، التأملات الروحية، الألعاب الترفيهية، بالإضافة إلى الأشغال اليدوية.

وزار المشاركون بالمؤتمر العديد من الأماكن المهمة، بالإسكندرية مثل: مكتبة الإسكندرية، ومتحف الآثار، والقبة السماوية.

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