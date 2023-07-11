لينك تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 وشروط القبول

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.. يزداد البحث عن موعد تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري عبر بوابة الأزهر الشريف والمستندات المطلوبة للتقديم، من قبل أولياء الأمور، وذلك بتزامن مع فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات من قبل وزارة التربية والتعليم.

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

يمكن الوصول إلى بوابة التعليم الأزهري عبر الرابط https://www.azhar.eg/education، ثم يتم اختيار خيار تقديم طالب جديد وإدخال بياناته مثل الاسم والرقم القومي، وبعد ذلك يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة وتحميل الأوراق المطلوبة على هيئة ملف pdf، يجب الإطلاع على شروط التقديم في الصف الأول الأزهرى لعام 2024.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

في نفس السياق، أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن شروط التقدم للصف الأول الأزهري لعام 2024، والتي تضمنت الحد الأدنى للتقدم في المعاهد الأزهرية بست سنوات، وذلك في أول أكتوبر 2023، بينما يكون الحد الأقصى تسع سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الاول الابتدائي الازهري

وبشأن الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري، جاءت كما يلي: صورة من بطاقة الصحة الخاصة بالطالب، شهادة الميلاد الأصلية للطالب، وستة صور شخصية للطالب، بالإضافة إلى صورة بطاقة ولي أمر الطالب (الأم والأب)، ونسخة من طلب تقديم الصف الأول الابتدائي.

موعد فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري في جميع المعاهد الأزهرية بداية من يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 حتى الموافق 31 يوليو 2023.