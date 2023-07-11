ساعتين مش كفاية.. تباين آراء الطلاب في امتحان الديناميكا (صور)

انتهى طلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) للثانوية العامة من امتحان مادة الديناميكا، التي تعتبر ثالث فروع مادة الرياضيات التطبيقية للشعبة العلمية.

وتباينت آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، حيث رأى عبدالله محمد، طالب الثانوية العامة شعبة علمية، أن وقت الامتحان قليل، مما جعل الكثير من الطلاب في حيرة عند توزيع الوقت على الأسئلة.

فيما علق يوسف محمود، طالب الثانوية العامة الشعبة العلمية، بأن الامتحان كان مباشرًا في بعض الأسئلة التي كانت تحتاج إلى تركيز وقراءة أكثر من مرة للإجابة عليها.

وأكد عادل عبدالله، طالب الثانوية العامة الشعبة العلمية، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن الوقت غير كافٍ لحل الأسئلة التي كانت تحتاج إلى تركيز وفهم أكثر، مشيرًا إلى أن من وضع جدول امتحانات الثانوية العامة ظلم طلاب الشعبة العلمية، بسبب ضيق الوقت بين المادة والأخرى.

وقالت شيماء محمد، طالبة الثانوية العامة الشعبة العلمية، إن الامتحان جاء في متناول الطالب المذاكرة، وأغلب الأسئلة جاءت بشكل مباشر، والقليل منها به تركات ولكن المجمل بسيط.

ووصفت جنة عمر، طالبة الثانوية العامة الشعبة العلمية، الامتحان بالسهل والبسيط ولا يقل بساطة عن التفاضل والتكامل في المادة الماضية، وأكدت أن تخوفهم لم يكن من الديناميكا بينما من الجبر والهندسة التي سيؤدوها الخميس المقبل.

والتقت حبيبة علي، طالبة الثانوية العامة شعبة علمية حديثة، وقالت إن المادة جاءت سهلة وفي رضا تام تجاهها، وعن بعض الأسئلة الصعبة التي لابد منها لإعطاء الطلاب الفرصة في التفكير قالت: "مش مهم الامتحان صعب ولا سهل، المهم أننا قربنا نخلص خلاص".

ولم يتبقى لطلاب الثانوية العامة إلا يوم الخميس في الامتحانات.

وقال حسين سعيد، طالب الثانوية العامة شعبة علمية، إن امتحان "الديناميكا" كان به العديد من النقاط الصعبة، وبالأخص سؤال المقالي الذي اشتكى منه الكثير من الطلاب، مشيرًا إلى أن الوقت كان ضيقًا للإجابة.

ومن جانبها، أشادت مريم وجدي، طالبة الثانوية العامة شعبة علمية، بمستوى الامتحان وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط، وبالتأكيد كان هناك بعض النقاط التي من شأنها تحديد فرق القدرات بين الطلاب. أما بالنسبة لزمن الإجابة، فكان قصيرًا جدًا للمراجعة.

وقالت شيماء حسن، طالبة الثانوية العامة شعبة علمية، إن الامتحان كان طويلًا جدًا وصعبًا، ويحتاج إلى الدكتور الراحل أحمد زويل لحله.

والتقطت منها نورهان محمد، طالبة الثانوية العامة، الشعبة العلمية، أطراف الحديث قائلة لـ "الدستور" إن الامتحان كان غير مباشر ويحتاج إلى وقت إضافي لحله، والتفكير، مضيفة: "المدرسين حتى ممكن ما يعرفوش يحلوه".

وأضافت حنان أشرف، طالبة الثانوية العامة، الشعبة العلمية، لـ "الدستور" إن الامتحان كان يحتاج لوقت إضافي لحله.

وقال سامح زكي: "إن الامتحان جاء سهل ومناسب جدًا وأن الأسئلة في المتناول على عكس توقعات معظم الطلاب خلال وأن الوقت كان كافيًا لحل الامتحان والمراجعة، وأن امتحان الديناميكا جاء في مستوى الطالب المتوسط وأن الأسئلة جاءت مباشرة، ولكن جاءت أسئلة تبين الفرق بين الطالب المذاكر وغير المذاكر بسبب التركات".

بينما اشتكى مروان أحمد، طالب الثانوية العامة، الشعبة العلمية، من الامتحان قائلا: "إن امتحان الديناميكا جاء به بعض الأسئلة غير واضحة وغير مباشرة وكانت تحتاج إلى تفكير أكثر، ولكن الوقت ساعتان غير كافٍ لحل المادة، بالإضافة إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط وليس المتوسط وبه تركات".

ليصف خالد زين، طالب الثانوية العامة، الشعبة العلمية: "الامتحان سيء للغاية، وأسئلته صعبة جدًا.. كنت أتوقع أن يكون الامتحان على مستوى الطالب المتوسط مثلما حدث في المواد السابقة. وعمومًا، الأمل في ربنا والكنترول أثناء تصحيح ورق الاختبارات، أن ينظروا إلينا بعيون الرأفة".

وهو نفس الأمر بالنسبة لصديقه، طارق، الذي قال: "امتحان الديناميكا صعب جدًا، وكنت متوقعًا أنهم سيكونون صعبين علينا في الأيام الأخيرة من الامتحانات. وعمومًا، خيرٌ".

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