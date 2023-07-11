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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج يستعرض خطة العمل المستقبلية بالكليات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اجتمع الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع منسقي مركز التنمية المستدامة بكليات الجامعة، وذلك لعرض الخطة المستقبلية للمركز وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور كلاً من الدكتور حمدي حسانين مدير المركز، الدكتور طلعت علي منسق كلية الهندسة، الدكتور ممدوح فوزي منسق كلية الصيدلة، والدكتور علي محمد منسق كلية العلوم، الدكتورة ندا عبدالمحسن منسق كلية الطب، الدكتور عبدالعليم سعد منسق كلية الزراعة، المهندس محمد عيسى مدير فرع جهاز شئون البيئة والدكتورة ريهام محمد علي مدير مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، اهتمام الجامعة بالتنمية المستدامة ونشر أهدافها في مختلف القطاعات داخل الجامعة وخارجها، وذلك تطبيقًا لرؤية مصر 2030، مسخرةً في ذلك كل ما تملكه من إمكانات بشرية وعلمية متميزة، من أجل المساهمة في زيادة الوعي البيئي بين منسوبي كليات الجامعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الامكانات التي توفرها الجامعة والدولة المصرية للأنشطة المستدامة.

وقال الدكتور خالد عمران، إن الاجتماع ناقش خطة عمل المركز خلال الفترة المقبلة ومنها مشاركة الجامعة في المشروعات الخضراء الذكية المقدمة من وزارة التخطيط،  وضع مقترحات لتدوير وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية، وكذلك الاستعداد للدورة الجديدة من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة  بالإضافة إلى مناقشة  تنفيذ ورشة عمل عن تحديد البصمة الكربونية للمؤسسات والمصانع وإصدار شهادات الكربون، وتكليف منسقي الاستدامة بالتواصل مع الطلاب أعضاء منتدى شباب الجامعة للتنمية المستدامة بكلياتهم وتسهيل مهمتهم في نشر ثقافة الاستدامة بين أقرانهم.

وأشار الدكتور حمدي حسانين، إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا أهمية تحفيز الكليات العملية على اتباع سبل المعامل الخضراء، من حيث ترشيد استخدام الكيماويات الضارة واستبدالها بمنتجات طبيعية مستخلصة من النباتات حماية للبيئة وتوفيرًا في النفقات، كذلك تشجيع التعاون المشترك بين منسقي المركز في مختلف كليات الجامعة حسب تخصصاتها مثل تحضير بعض الأدوية المضادة للسرطان بطرق خضراء مستدامة من خلال كلية الصيدلة، وتنفيذ كلية الهندسة لعدد من المشاريع الخضراء الذكية عن طريق عمل تطبيقات ذكية للمشاريع، مضيفًا أنه في نهاية الاجتماع استعرض المهندس محمد عيسي المشروعات الخضراء الذكية وطريقة التقدم لها.

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