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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«حرقت شغله فضربني بالنار».. مقاول التبين يطلق الخرطوش على شاب أمام العمال

جريدة الدستور

«قولت أحرق قلبه على شغله وانتقم منه فضربني بالنار قدام العمال».. بهذه الكلمات عبر شاب عن غضبه واتهم مقاول أطلق النار عليه بسبب خلافات بينهما في العمل بمنطقة التبين.

البداية، كانت عندما عمل شاب صغير لا يتجاوز عمره العشرين عامًا مع مقاول في شغل المقاولات والعمارة بمنطقة التبين عقب قدومه من الصعيد للعمل ومساعدة آسرته وأشقائه على الحياة، ومدهم بالأموال، ولكن الامور لم تسير على ما يرام كما تخيل الشاب، وبدأت بمشاجرات ومشاحنات مع صاحب العمل.

طرد من العمل

وفي هذه الخلافات لم ينصر المقاول الشاب وظلمه وطرده من العمل وهذا ما جعل الآخر يخطط له للانتقام فلم يجد أمامه سوى حرق كشك خشبي أنشأه المقاول في العمل، وهذا ما دفع المقاول يبحث عنه وبمجرد أن لمحه أطلق عليه عيار ناري من فرد خرطوش تسبب في إصابته بالقدم.

وتم نقل الشاب إلى المستشفى لإسعافه بمساعدة أصدقائه، وهناك أبلغ عن المقاول واتهمه بمحاولة قتله انتقامًا منه.

تفاصيل البلاغ

كان أقدم مقاول على إصابة شاب بطلق ناري في القدم، بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، بسبب خلافات بينهما، حيث قام الشاب الضحية بحرق كشك خشبي ممما أثار حفيظة الأول وقام بإطلاق النار صوبه انتقاما منه على فعلته.
وردت إشارة من المستشفى العام، لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها استقبال شاب مصاب بطلق ناري في القدم، ووجود شبهة جنائية في الحادث.


قرارات النيابة العامة
بالانتقال والفحص تبين قيام مقاول بإطلاق النار على الضحية بسبب خلافات بينهما، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات وقررت حبس المقاول أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة السلاح المضبوط، والاستعلام عن الحالة الصحية للشاب، وإعداد تقرير حولها، وسماع أقوال الشهود.

أحرق قلبه شاب منطقة التبين خلافات مقاول أطلق النار

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