برلمانى: "سيوة" واحة تاريخية سيكون لها مستقبل واعد اقتصاديًا وسياحيًا

أشاد المهندس صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى واحة سيوة، خاصة أنها هي الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة، بهدف متابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة، موضحا أنها بمثابة اهتمام كبير بهذه الواحة التاريخية التى سيكون لها مستقبل واعد وكبير اقتصادياً وسياحياً، موجها تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته للحكومة بحل المشكلات التي تواجه واحة سيوة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، بحرص رئيس الوزراء على تفقد القناة المفتوحة، ومحطة رفع انطفير، وخط الطرد، ضمن مكونات المرحلة الثانية لمشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة، معلنا اتفاقه التام فى إشادة رئيس الوزراء بما تحقق في إطار هذا المشروع، الذي يعد ثمرة تكامل جهود العديد من الجهات، خاصة أنه أوجد حلولاً جذرية لمشكلة رئيسية عانت منها الواحة لعقود، بما يدفع جهود الحفاظ على طابع الواحة، واستمرار خطط تنميتها وتعزيز قيمتها المضافة اقتصادياً واستثمارياً.

- تكليفات وتوجيهات الرئيس السيسى ساهمت فى إحياء الواحة من جديد

كما أشاد المهندس صالح سلطان بتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون المنخفض الذي سيستقبل مياه الصرف الزراعي خارج الواحة يواكب التوسعات المستقبلية مع امتداد أعمال التنمية بالواحة، وتعظيم الاستفادة من هذه المياه في الاستخدامات المختلفة، مؤكداً أهمية حرص رئيس الوزراء على لقاء الشيخ بلال أحمد وهو أحد كبار مشايخ واحة سيوة، الذين رحبوا به وبزوار الواحة، وأعربوا عن تقديرهم لاهتمام الدولة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بحل مشاكل وتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد لعقود مضت، وتم تنفيذها وساهمت في إحياء الواحة من جديد.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام بزيارة واحة سيوة، أمس، برفقة عدد من الوزراء وقيادات محافظة مطروح، واللواء تامر زاهر مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي أشار إلى أن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيجاد حل جذري لمشكلة الصرف الزراعي بواحة سيوة، بما يحافظ على التوازن البيئي بها.