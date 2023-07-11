"أوسوريو" يعقد جلسة مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة الأهلى فى القمة

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة، وضرورة حصد الثلاث نقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات، وشدد أوسوريو على مواصلة العمل بكل قوة وتركيز وتنفيذ كل المطلوب بدقة.

وخلال الجلسة تطرق أوسوريو للحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية في إطار البرنامج الموضوع استعدادًا للمواجهة المقبلة.



الجهاز الفني يخفف الحمل البدني على اللاعبين

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على النزول بالحمل البدني للاعبين، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادًا لمواجهة الأهلى المقبلة في الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من الإطارات بجانب تدريبات تأهيلية أخرى متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني استعدادًا للمواجهة المقبلة.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا خلال هذه الفقرة للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

فقرة تدريبات خططية للاعبين قبل مواجهة الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، فقرة تدريبات خططية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الفقرة الخططية التي شارك فيها جميع اللاعبين تنفيذ بعض الجمل والأمور التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادًا للمواجهة المقبلة.

واستمرت هذه الفقرة لفترة طويلة خلال المران تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، ومدحت عبدالهادي، المدرب العام.

وخاض بعدها اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أوسوريو ومدحت عبدالهادي على الإشراف وقيادة التقسيمة، وتم نقل التعليمات بشكل مستمر خلالها وتصحيح بعض المواقف الفنية، والاجتماع باللاعبين سواء بشكل جماعي أو فردي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.