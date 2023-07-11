ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يعقبه مؤتمر صحفى موسع.. مدبولى يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة على طاولة الحكومة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمراً صحفياً موسعاً، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماعات المجلس، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

كما يناقش رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين مدى جاهزيتهم لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

كما يناقش المجلس عددا من طلبات الوزراء والمحافظين، التي تقدموا الفترة الماضية من أجل تسريع وتيرة عمليات التنمية التي تشهدها البلاد.

اجتماع المجلس الاسبوعي أفتتاح عدد من المشروعات القومية الأنشطة الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي الطروحات الحكومية العاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

غرق طفل فى ترعة بنجع حمادى

فصل التيار الكهربائى عن مدينة الضبعة 4 ساعات

إحالة عصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية فى الجيزة إلى الجنايات

ارتفاع الأمواج يعوق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فرى دايف" لمواجهة خطر الصخور

اليوم.. مؤتمر صحفى عالمى لإعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

التحالف الوطنى يتبنى الطالبة بسمة الأولى على الجمهورية بالتعليم الفنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟