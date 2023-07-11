يعقبه مؤتمر صحفى موسع.. مدبولى يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة على طاولة الحكومة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمراً صحفياً موسعاً، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماعات المجلس، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

كما يناقش رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين مدى جاهزيتهم لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

كما يناقش المجلس عددا من طلبات الوزراء والمحافظين، التي تقدموا الفترة الماضية من أجل تسريع وتيرة عمليات التنمية التي تشهدها البلاد.