محافظ كفرالشيخ: إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضى خلال المرحلة الثالثة من الموجة 21

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ 10 حالات إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز بلطيم على مساحة 2405 أمتار، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية هشام آمنة في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تمت إزالته 27 حالة بمركزي الحامول وبلطيم، على مساحة 3 آلاف و480 مترا وقيراطين و12 سهما، مؤكداً أن الحملة مستمرة لـ28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

