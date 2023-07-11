الأمين العام لـ"الناتو": أوكرانيا أصبحت قريبة جدًا من الانضمام للحلف

أعلنت ينس ستولتنبرج، الأمين العام لشمال الحلف الأطلسي "الناتو"، بأن القمة هذا العام ستكون تاريخية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال الأمين العام، قبل انطلاق قمة الحلف في فيلنيوس، إنه يجب تواصل دعم أوكرانيا مهما طال الوقت، وعلى الدول الأعضاء بالحلف الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف حتى يتسنى لها أن تصبح عضوًا في الحلف مستقبلًا.

وتابع أن فرصة أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من انضمامها لحلف شمال الأطلسي، حيث قطعت أوكرانيا شوطًا طويلًا منذ أن تم اتخاذ القرار في عام 2008، بأن الخطوة التالية ستكون وضع خطة عمل لنيل العضوية، وسنبعث برسالة قوية وإيجابية للغاية من الحلف إلى أوكرانيا.