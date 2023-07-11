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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

اليوم العالمي للسكان ٢٠٢٣.. تعرف على أهمبته ودلالته

اليوم العالمي للسكان
اليوم العالمي للسكان

يزداد عدد سكان العالم كل دقيقة، مع ارتفاع التعداد تتسارع القضايا المتعلقة به من الفقر إلى صحة الأم،

ويعد اليوم العالمي للسكان تذكير بالعمل ومواصلة السعي لبذل الجهود لتحسين الأحوال الاقتصادية لكل شخص يعيش على هذا الكوكب، ويخلق الاحتفال باليوم العالمي للسكان الوعي بالقضايا المتعلقة بسكان العالم وظهورهم، وتستعرض الدستور بعض المعلومات التي نحتاج لوضعها في الاعتبار عن هذه المناسبة:

تاريخ:
في كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للسكان في 11 يوليو وفقًا للأمم المتحدة، لذلك فهو إطلاق العنان لقوة المساواة بين الجنسين: رفع أصوات النساء والفتيات لإطلاق العنان لإمكانيات عالمنا اللامحدودة.


تم تدشين اليوم من قبل الأمم المتحدة في عام 1989، في 11 يوليو 1987 وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات، وقد أثر هذا على بدء الاحتفال باليوم العالمي للسكان على النحو الذي اقترحه الدكتور KC Zachariah.

دلالة:
يركز اليوم العالمي للسكان على طرح القضايا السائدة المتعلقة بسكان العالم، من المشاكل التي تواجهها نساء العالم إلى الأزمة الاقتصادية إلى الفقر.

​​اليوم العالمي للسكان هو تذكير ببذل جهود واعية لتغيير حياة الناس وتحسينها، تركز الأمم المتحدة على الاحتفال به بدافع خلق عالم يتمتع فيه كل فرد بمستقبل مزدهر مليء بالوعود والإمكانيات، كما تهدف إلى خلق مستقبل مستدام، على النحو المتوخى في أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة ٢٠٢٣.

يجب أيضا أن تستغل القيادات الموكلة من جميع دول العالم الفرص المتاحة والمؤتمرات العالمية للحديث عن مشاكلها ومحاولة إيجاد حلول لها.

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