أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين في أسوان

لفظ مصاب أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن مصابي حادث تصادم سيارتين بطريق الشلال وتحديدًا عند الطريق المتجه ناحية الشيخ أبو الحسن الشاذلي بمحافظة أسوان، ليرتفع عدد مصابي الحادث إلى 20 شخصًا، وآخر لقي مصرعه بإجمالي 21 شخصًا.

وتبيّن أن الضحية إثر الحادث شخص يُدعى "حسن حسين سعيد"، عمره 30 عامًا، وتم إيداع جثمانه بمشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: حامد موسى عامر - 20 سنة، سمير محمد بخيت، 18 سنة، طه كرار عامر، 17سنة، عمرو عبدالنبي مصطفى، 16سنة، يوسف محمود شحات، 19 سنة، أحمد محمد سيد، وعمره 22 سنة، وخديجة احمد محمد، 23 سنة، محمد ادريس علي، ادريس علي محمد، عمره 31 سنة، نويفعة محمد حامد، 30 سنة، سودانية الجنسية.

كما أصيبت إثر الحادث مجهولة الهوية، وعمرها 35سنة، واسيا علي وليد، وعمرها 15سنة، سودانية الجنسية، و علي محمد صالح، عمره 22سنة، و جواهر رمضان محمد،عمرهت 25سنة، سودانية الجنسية، وليد علي وليد، عمره 25سنة. سوداني الجنسية، وليد عثمان العمري، عمره 50سنة، سوداني الجنسيى، حسام حسن ابوالوفا، وعمره 18سنة، محمود عبدالرحيم جابر، عمره 19سنة، ابراهيم سيد محمد، عمره 40 سنة، فارس عبدالنبي مصطفي، عمره 19سنة، احمد علي موسي، وعمره 21 سنة.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.