ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين في أسوان

حادث تصادم
حادث تصادم

لفظ مصاب أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن مصابي حادث تصادم سيارتين بطريق الشلال وتحديدًا عند الطريق المتجه ناحية الشيخ أبو الحسن الشاذلي بمحافظة أسوان، ليرتفع عدد مصابي الحادث إلى 20 شخصًا، وآخر لقي مصرعه بإجمالي 21 شخصًا.

وتبيّن أن الضحية إثر الحادث شخص يُدعى "حسن حسين سعيد"، عمره 30 عامًا، وتم إيداع جثمانه بمشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: حامد موسى عامر - 20 سنة، سمير محمد بخيت، 18 سنة، طه كرار عامر، 17سنة، عمرو عبدالنبي مصطفى، 16سنة، يوسف محمود شحات، 19 سنة، أحمد محمد سيد، وعمره 22 سنة، وخديجة احمد محمد، 23 سنة، محمد ادريس علي، ادريس علي محمد، عمره 31 سنة، نويفعة محمد حامد، 30 سنة، سودانية الجنسية.

كما أصيبت إثر الحادث مجهولة الهوية، وعمرها  35سنة، واسيا علي وليد، وعمرها 15سنة، سودانية الجنسية، و علي محمد صالح، عمره 22سنة، و جواهر رمضان محمد،عمرهت 25سنة، سودانية الجنسية، وليد علي وليد، عمره 25سنة. سوداني الجنسية، وليد عثمان العمري، عمره 50سنة، سوداني الجنسيى، حسام حسن ابوالوفا، وعمره 18سنة، محمود عبدالرحيم جابر، عمره 19سنة، ابراهيم سيد محمد، عمره 40 سنة، فارس عبدالنبي مصطفي، عمره 19سنة، احمد علي موسي، وعمره 21 سنة.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

حادث تصادم طريق الشلال تصادم سيارتين مصرع شخص اصابة 20 اخرين أسوان

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

التحفظ على سائق تسبب فى وفاة سيدة بالخليفة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

يعقبه مؤتمر صحفى موسع.. مدبولى يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى

مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادث انقلاب سيارة فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ