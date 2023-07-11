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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحتفل به أكثر من 90 دولة.. ما هو اليوم العالمي للسكان؟ (فيديو جراف)

اليوم العالمي للسكان
اليوم العالمي للسكان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو جراف تفصيلي بعنوان "تحتفل به أكثر من 90 دولة.. ما هو اليوم العالمي للسكان؟".

ويحتفل العالم باليوم العالمي للسكان في 11 يوليو من كل عام، حيث جرى الاحتفال به لأول مرة في عام 1990 في أكثر من 90 دولة.

ويهدف الاحتفال إلى :-

تركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان فى العالم.

تعزيز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية.

وأكد التقرير أنه وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة يضاف ما يقرب من 83 مليون شخص إلى سكان العالم سنويا، بالاضافة الى توقعات الأمم المتحدة فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في 2030 و9.8 مليار في عام 2050.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على ضمان توفير إمدادات ثابتة وموثوقة من وسائل تنظيم الأسرة الجيدة.

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