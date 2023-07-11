ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد استئناف البابا تواضروس لاجتماعه الأسبوعي واحتفالات الأقباط بعيد الرسل

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية زيارته الرعوية إلى الإسكندرية لاستئناف عظته الأسبوعية مساء غد، بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الرسل 2023.

- موعد استئناف العظة

ويستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء غدا بالتزامن مع عيد الرسل، اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته.
ويلقي قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء 5 أبريل الماضي عن عن توقف الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.

 يأتي ذلك بعد توقفها ما يقرب من 3 أشهر بسبب احتفالات الكنيسة بأسبوع الآلام وعيد القيامة وزيارة البابا تواضروس إلى الفاتيكان وأخيرًا تعرضه لوعكة صحية.

- الاحتفال بعيد الرسل 

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح الأربعاء 12 يوليو 2023، ويفطر الأقباط بعد صوم استمر 37 يومًا.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح يوم عيد الرسل 2023، صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة، ويتميز طقس عيد الرسل بإقامة صلاة اللقان التي تعد إحدى الصلوات المرتبطة بعيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد.

وفى عيد الرسل، تُقرأ النبوات من العهد القديم، من "كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب"، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه، كرمز للاغتسال من الخطية.

وحسب الاعتقاد المسيحي، فإن عيد الرسل هو تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس عام 67 ميلاديًا، ويأتي بعد فترة من الصوم الذي تختلف مدته ما بين عام وآخر، إذ تتراوح مدته ما بين 14 و49 يومًا، وبلغت هذا العام 31 يوما.

اسة البابا تواضروس الثاني احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماع الأربعاء الأسبوعي البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس ا

الأكثر قراءة

غرق طفل فى ترعة بنجع حمادى

فصل التيار الكهربائى عن مدينة الضبعة 4 ساعات

إحالة عصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية فى الجيزة إلى الجنايات

ارتفاع الأمواج يعوق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فرى دايف" لمواجهة خطر الصخور

اليوم.. مؤتمر صحفى عالمى لإعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

التحالف الوطنى يتبنى الطالبة بسمة الأولى على الجمهورية بالتعليم الفنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟