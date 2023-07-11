موعد استئناف البابا تواضروس لاجتماعه الأسبوعي واحتفالات الأقباط بعيد الرسل

يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية زيارته الرعوية إلى الإسكندرية لاستئناف عظته الأسبوعية مساء غد، بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الرسل 2023.

- موعد استئناف العظة

ويستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء غدا بالتزامن مع عيد الرسل، اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته.

ويلقي قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء 5 أبريل الماضي عن عن توقف الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.

يأتي ذلك بعد توقفها ما يقرب من 3 أشهر بسبب احتفالات الكنيسة بأسبوع الآلام وعيد القيامة وزيارة البابا تواضروس إلى الفاتيكان وأخيرًا تعرضه لوعكة صحية.

- الاحتفال بعيد الرسل

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح الأربعاء 12 يوليو 2023، ويفطر الأقباط بعد صوم استمر 37 يومًا.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح يوم عيد الرسل 2023، صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة، ويتميز طقس عيد الرسل بإقامة صلاة اللقان التي تعد إحدى الصلوات المرتبطة بعيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد.

وفى عيد الرسل، تُقرأ النبوات من العهد القديم، من "كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب"، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه، كرمز للاغتسال من الخطية.

وحسب الاعتقاد المسيحي، فإن عيد الرسل هو تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس عام 67 ميلاديًا، ويأتي بعد فترة من الصوم الذي تختلف مدته ما بين عام وآخر، إذ تتراوح مدته ما بين 14 و49 يومًا، وبلغت هذا العام 31 يوما.